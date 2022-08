Contratan vuelo chárter para diputados y se desata polémica por las medallas

En la Cámara de Diputados se contrató un vuelo chárter para que parlamentarios de esta instancia camaral de La Paz y Oruro viajen a la ciudad de Sucre para la sesión de honor de la Asamblea Legislativa de hoy, informó Wálter Villagra, legislador de Comunidad Ciudadana (CC) y tercer secretario de la Cámara de Diputados. En tanto, una polémica se desató por las medallas que usarán los diputados durante esta jornada en la Capital.

El pasado miércoles se dio a conocer que a los 260 diputados, titulares y suplentes, se les entregará el distintivo mencionado, el cual está bañado en oro y lleva el nombre de cada uno de los legisladores. Un día después fue informado el vuelo a Sucre.

Villagra confirmó que se trató de un “vuelo chárter directo” en el que se trasladó ayer a los diputados del oficialismo y oposición a la Capital. Asimismo, afirmó que este servicio sale más barato.

“Un vuelo chárter es más barato que un vuelo normal, porque se viaja una hora y se vuelve en una hora, además es directo”, explicó.

La diputada de CC Gabriela Ferrel indicó que les comunicaron de manera tardía que el vuelo en el que fueron trasladados a la Capital es un chárter. En ese sentido, indicó que pedirá un informe a la presidencia de la Cámara Baja y enviará una petición de informe escrito para que transparenten el costo.

“Por conocimiento general se sabe que un vuelo chárter sale más caro y es directo. No hay la constancia para decir que el vuelo chárter es más barato. Vamos a pedir un informe a la dirección de la Cámara de Diputados y también a BOA. Primero no dijeron que nos teníamos que gestionar nosotros los pasajes, luego que ellos se iban a hacer cargo, no hubo transparencia”, enfatizó.

El diputado del MAS Ramiro Venegas manifestó que la contratación del vuelo chárter no es un gasto, puesto que es obligación de los parlamentarios ir a sesionar a Sucre. Criticó a sus colegas de la oposición que hacen mediático este tipo de temas, cuando en el país hay hechos más importantes a “los que no ponen atención”.

“Yo tengo el pasaje, no sé cuánto habrá costado. Más allá que sea vuelo chárter, la oposición sólo critica todo lo que hace el MAS. Es deber de la Cámara garantizar nuestra presencia en la sesión de honor. Hay problemas en el país que deberíamos ver para solucionar, en vez de criticar lo que hace el MAS”, afirmó.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, cuestionó el vuelo chárter y comentó que la hora de vuelo chárter más barato oscila entre los 5.000 a 6.000 dólares, sin ganancias y sin contar otros gastos.

“Este gasto y la sesión ha sido una decisión de la directiva. No existe una buena gestión en la Cámara de Diputados, la peor gestión está a cargo de Freddy Mamani, que además es un mentiroso. Si hubiera planificado, hubiera ahorrado estos gastos”, añadió.

Medallas

Villagra justificó también que se entreguen distintivos a los parlamentarios y manifestó que tergiversaron sus palabras y que los emblemas no son de oro. “Yo soy diputado de temporadas atrás, y antes nos daban insignias de oro, ahora son de cobre”, aseguró.

El legislador de CC Pablo Arrízaga criticó que se “despilfarre dinero” en unas medallas que costaron casi 10.000 dólares, por lo cual dio a conocer que no usará el emblema en la sesión de esta jornada.

El legislador cuestionó a Villagra por justificar el gasto, puesto que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que los parlamentarios deben portar un distintivo y no joyas.

“No es obligación portar estar medallas, yo personalmente no lo voy a usar porque es insultar al pueblo que tiene necesidades económicas. Estas medallas son un gasto insulso, al cual se suma el vuelo chárter y un almuerzo que habrá acá en Sucre. Al MAS y al Gobierno no les interesa despilfarrar la plata de los bolivianos” enfatizó el asambleísta.