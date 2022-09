Coordinadora de Seis Federaciones del Trópico pide a ministros de Justicia y de Gobierno dar “un paso al costado”

“Les decimos a los ministros que no se sienten comprometidos con instrumento político ni mucho menos con el proceso de cambio, por tanto, les decimos que den un paso al costado, es lo que vamos a pedir. Ahí está el ministro de Gobierno (Del Castillo) y de Justicia Lima), quienes frontalmente nos han atacado por los medios de comunicación y eso no lo vamos a permitir los que somos del proceso de cambio”, declaró el dirigente, según reporte de Radio Kawsachun Coca.

El ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, pidió este lunes a los ministros de Justica, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, dar un paso al costado si no se sienten comprometidos con el instrumento político ni acompañan el “proceso de cambio”.

“Lamentamos esas declaraciones de algunos ministros que actúan de esa manera y que nos acusan. Estamos muy molestos como organizaciones y queremos una explicación. Alguna vez habíamos debatido sobre algunos ministros que no están trabajando y no están acompañando a nuestro Gobierno nacional. Son algunos ministros que ni siquiera son militantes, hablo del ministro de Justicia. También le decimos al ministro Del Castillo que no puede haber esa clase de ataques al proceso de cambio”, señaló.

Choque advirtió que no permitirán ataques contra el proceso del MAS-IPSP ni de su jefe, Evo Morales, a quien defenderán. Ante la consulta si ambas autoridades están detrás del “plan negro”, al que hizo referencia Morales, indicó que los “ataques frontales” son obra de ambos ministros.

El dirigente señaló que no hay división en el MAS, sino “intereses” de ministros que sólo cuidan sus “pegas” y no resguardan el proceso de cambio, un tema que le plantearán al presidente Arce.