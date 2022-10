Copa dice que Evo hizo “poco” por El Alto y descarta apoyarlo en 2025

Copa señaló que hubo mucha inmadurez política por parte de algunas autoridades. “El hecho de que no compartamos políticas ideológicas del gobierno central, departamental o municipal, no quiere decir que dejemos postergadas a las ciudades. Creo que al político boliviano nos falta mucho de tener ese tipo de apreciación”, reflexionó.

“Creo que hizo poco (el Gobierno de Evo por El Alto). No puedo decir que hizo mucho. Si bien somos los alteños supuestamente los que tenemos mayor cobertura de gas a domicilio, porque eso es lo que siempre nos han dicho, no es porque se lo debemos, sino es porque luego nosotros lo hemos conquistado”, dijo Copa en contacto con Erbol.

La alcaldesa Eva Copa afirmó que Evo Morales, cuando era presidente, hizo “poco” por la ciudad de El Alto, por lo cual, anticipó que si el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) se vuelve a postular para las elecciones presidenciales, no lo apoyará.

La alcaldesa dijo que personalmente no apoyaría una repostulación de Evo Morales, porque considera que “ya se le ha dado la oportunidad”.

“Le hemos dado la oportunidad de que haga algo por nuestra gente. El proceso de cambio no es del MAS, el proceso de cambio es del pueblo, de todos los bolivianos que buscamos una reconstrucción del país y no me parece justo que un grupo minoritario, mayoritario, cómo lo quieran llamar, se apropie de un Gobierno”, manifestó la burgomaestre.

Señaló que cuando una persona es elegida como autoridad, debe gobernar para todos, para los que votaron por el partido y los que no. Pero indicó que, por ahora, no planea encarar una candidatura presidencial, porque su reto es primero salir bien de la Alcaldía y cumplir las expectativas de la gente.