Copa dice que Evo ya tuvo su oportunidad y no corresponde volver al dedazo en Diputados

Las declaraciones se dan, luego que el ala “evista” en el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó la elección del jefe nacional de bancada, Andrés Flores, y la forma en que fue posesionado Jerjes Mercado, como presidente de Diputados. Los “evistas” responsabilizaron al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca por la intromisión en la Cámara baja y por buscar la división del MAS.

Sin embargo, la alcaldesa Copa señaló que no corresponde que se entienda como una división una elección que se hizo de forma democrática.

La autoridad edil destacó que la bancada del MAS haya ejercido la democracia, la participación y la inclusión de todos los asambleístas. Dijo que le parece correcto que en esta ocasión prevalezca la renovación y se pueda dar oportunidad a otras personas.

“No creo que eso se pueda llamar división, eso es ejercer democracia. Si a mí no me gusta los postulantes que han ido, pues no voto por ellos, y voto por el que me parece. Y (acá) ha ganado el que mayor apoyo a tenido”, manifestó Copa.