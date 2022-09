Copa dice que Morales está a la defensiva

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, está a la defensiva. Sobre el caso coimas, cuestionó el hecho de que el exmandatario no denunciara las irregularidades y ahora use el tema para apuntar en contra del presidente Luis Arce.

El pasado domingo, Morales en su programa dominical sostuvo que en la gestión pasada le advirtió a Arce que había irregularidades en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Afirmó que sus advertencias no fueron tomadas en cuenta y ahora se destapó un hecho de corrupción.

Al respecto, Copa declaró: “Lamento mucho las apreciaciones del señor Morales, porque es como decir: yo te he dicho y no has hecho nada. Eso no es correcto (...). Creo que está viviendo mucho a la defensiva, hay mucha gente que quizá le mete cosas a la cabeza”.