La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó este jueves que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, busca bajar la popularidad de las autoridades del Ejecutivo con “indirectas” desde redes sociales. En su opinión, el expresidente no busca conciliar, sino que divide más a su partido.

“A mí me preocupa mucho la actitud del señor Morales, escribiendo tuits haciéndose al que conciliaba todo. No es así. Lo que él trata de hacer es bajar la popularidad del presidente Luis Arce y David Choquehuanca mandando algunas indirectas desde su página oficial y eso no está bien”, expresó a RTP.

Desde su perspectiva, esta actitud está creando “desacreditación y decepción” sobre el proceso de cambio que, recalcó, fue construido por “la gente de base”. Por ello, llamó a Morales a la reflexión.

“Como un jefe de partido, creo que tiene que llevar a la calma, a conciliar, reconciliar a su bancada y no dividirla más”, opinó.