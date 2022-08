Copa: “Ha dañado mi imagen, a mi familia, yo soy madre e hija”

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, se presentó ayer a declarar en oficinas del Ministerio Público por la demanda de violencia y acoso político que presentó en contra del viceministro Gustavo Torrico. La burgomaestre aseguró que dañó su imagen y denunció que afines a la autoridad de Gobierno continúan agrediéndola.

“Lamentablemente, afines radicales, compañeros del señor (Torrico) aún continúan con las agresiones y eso es lamentable. Si hay una disculpa tiene que ser sincera, honesta y no a mí, sino a mi ciudad”, declaró Copa ante los medios.

La alcaldesa aseguró que continuará con el proceso presentado contra Torrico. “Nosotros vamos a continuar con este proceso porque este tipo de cosas no pueden volver a pasar. Él sigue diciendo ‘yo no le he aludido’... No hay otra alcaldesa que no sea yo en esta ciudad. Eso quiere decir que no ha sido una disculpa honesta, ha dañado mi imagen, a mi familia, yo soy madre e hija también”, lamentó Copa.

El lunes 25 de julio, durante la inauguración del curso de formación política e ideológica del MAS (Movimiento Al Socialismo) en El Alto, Torrico afirmó: “Si fuéramos todos, ahorita me van a silbar y yo quiero que me silben (risas) si fuéramos todos tan comprometidos con el Movimiento Al Socialismo, discúlpenme la frase: ¡ni por putas la loca sería pues alcaldesa de El Alto! (sic)”.

Al día siguiente, la alcaldesa presentó la denuncia por violencia política y pese a que Torrico pidió “sinceras disculpas”, por sus ofensas, el proceso fue ratificado y se amplió la denuncia por acoso político.

El 10 de agosto, la Fiscalía dispuso que Torrico no podrá acercarse a la autoridad edil ni a sus familiares y, además, debe firmar un libro de garantías ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, informó Frank Campero, abogado de la burgomaestre.

“La Fiscalía ha emitido las medidas de protección en favor de la alcaldesa Eva Copa. El señor Gustavo Torrico está prohibido de volver a agredirla física, verbal o psicológicamente y además se le ha prohibido acercarse a la alcaldesa”, confirmó Campero.

El jurista indicó que las medidas que tomó la Fiscalía se realizan para que el acusado no pueda obstaculizar la investigación, porque así “agravaría su situación jurídica”. El caso fue declarado en reserva.