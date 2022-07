Copa: “Que no se olvide Torrico que no sólo soy alcaldesa, también soy madre y soy hija”

Luego de los adjetivos con los que el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ésta le recordó que no sólo es autoridad, sino también madre e hija.

“Reírse, mofarse de ellas es lamentable, para su conocimiento del señor Torrico a las mujeres nos cuesta llegar al ámbito político. Nosotros tenemos una doble carrera a diferencia de los varones, porque no solamente vemos el tema político, también vemos el tema familiar, que no se olvide que no solamente soy alcaldesa, también soy madre y soy hija”, declaró Copa a Red Uno, al ser consultada sobre los comentarios de Torrico frente a la militancia del MAS.

El viceministro afirmó el lunes que si de verdad existiría consciencia en el MAS, “ni por putas la loca (Copa) sería alcaldesa de El Alto”.

Para la autoridad edil, los adjetivos emitidos en su contra por Torrico son una muestra del machismo que ejercen contra de la mujer.