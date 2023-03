La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, considera que el exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, está desesperado de poder y le recordó que “le guste o no” el presidente es Luis Arce.

“Parece que no acepta que ha perdido el poder, no se o tal vez hay mucha desesperación, la verdad que no es adecuado, no es ético lo que ha hecho, referirse asi hacia el presidente, al final si le gusta o no al señor Morales, Luis Arce es el presidente, y es su presidente de él también”, manifestó Copa.