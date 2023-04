El jueves, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría absoluta y aprobó el nuevo reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes para las elecciones judiciales. Dicha norma permite que militantes y parientes de servidores públicos postulen a magistrados del Órgano Judicial.

Una de las modificaciones que causó polémica fue la supresión del requisito de no militancia política en los últimos ocho años, incluido en el inciso dos del artículo 20 del reglamento y era para los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Establecía “No tener militancia en alguna organización política de carácter departamental o nacional al menos ocho años antes del momento de la postulación”. Ahora, el nuevo texto indica únicamente: “No tener militancia en alguna organización política”.

En el caso de los aspirantes al Tribunal Constitucional, el reglamento ahora establece no haber sido militante de ningún partido político en los últimos ocho años. No haber sido candidato de algún partido político los últimos 10 años. Asimismo, ahora los postulantes no deben haber sido parte, o no deben haber defendido a personas vinculadas a gobiernos de facto.

Otro de los requisitos eliminados en el reglamento está referido al parentesco. El numeral 13 decía: “No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado, Ministras y Ministros de Estado, Senadoras, Senadores, Diputadas, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Representantes Parlamentarios Supraestatales”. La norma modificada ya no contempla ese requisito. El otro requisito eliminado es el numeral 15: “No ser ni haber sido dependiente de organizaciones no gubernamentales que conformen el control social del proceso de selección de autoridades judiciales”.

El numeral 16 que decía “no haber expresado posturas políticas de manera pública”, punto por el que el Tribunal Departamental de Justicia de Beni concedió la acción de amparo constitucional al abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz, también fue suprimido.

Además se eliminaron los numerales 11 y 12 del artículo 20 para el Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia que decían: “Contar con residencia permanente en el departamento de postulación durante los últimos dos años computables a partir de la publicación de la convocatoria”.