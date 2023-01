La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado boliviano es responsable por la desaparición forzada del político y diputado Juan Carlos Flores Bedregal, ocurrida en el golpe de 1980. En ese marco, dispuso la investigación del caso y realizar las investigaciones sobre su paradero.

“El Estado es responsable por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal, establecidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en la sentencia de la Corte IDH.

El 17 de julio de 1980, el día del golpe del Estado que encumbró a Luis García Meza en el poder, la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) fue asaltada. En el lugar, junto con otros líderes políticos, estaba Juan Carlos Flores Bedregal, cuyo paradero desde entonces se desconoce.

En 2006, Olga Flores Bedregal, hermana de Juan Carlos, presentó la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso. En 2009, esa instancia aprobó el informe de admisibilidad, pero no fue hasta 2018 que la CIDH sometió el caso ante la Corte IDH.

Los detalles del fallo

Ese tribunal -según la sentencia que fue notificada ayer- declaró que el Estado es responsable: por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial, por la violación de los derechos al acceso a la información y a las garantías judiciales, y por la violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de Olga, Verónica, Eliana Isbelia y Lilian Teresa, hermanas de Flores Bedregal.

La Corte IDH dispuso, por unanimidad, que el Estado “realizará las investigaciones” para esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, en un plazo razonable; y que también el Estado deberá realizar las investigaciones sobre su paradero “en el plazo de un año, a partir de la notificación de la presente Sentencia”.

En contacto con Página Siete, Olga Flores Bedregal indicó que la importancia de la sentencia de la Corte IDH es que se considera a Juan Carlos Flores Bedregal un desaparecido, lo que es un gran paso, porque el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, sostuvo durante el proceso que Flores Bedregal fue asesinado en la sede de la COB, y que luego sus restos fueron sustraídos de la morgue.

“La importancia de esta resolución es que la Corte, por unanimidad, condena al Estado boliviano por la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal. La Corte lo considera un desaparecido. El Estado, la Procuraduría, ha tratado de decir que Carlos era un asesinado; por tanto, no asumían la continuidad jurídica de los Estados, puesto que Carlos hasta el día de hoy sigue siendo desaparecido. No se ha esclarecido dónde está su paradero, lo que quiere decir que no ha habido el derecho a la verdad”, aseguró la hermana.

Olga Flores Bedregal agregó que, si no hay verdad, ello quiere decir que no se procesó a los autores de esa represión. “Se está encubriendo y por tanto la Corte ha ordenado al Estado que debe abrirse los archivos y finalmente el tema de la reparación ha determinado que debe hacerse un homenaje a nivel internacional a Carlos Flores porque ha sido sustraído de la historia”, adicionó la familiar.

La Corte IDH en su sentencia también dispuso adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, y en particular “en lo que respecta a la normativa que rige la reserva de información de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas cuando impida el esclarecimiento de la desaparición forzada de personas”.

La Corte profundiza al disponer que el Estado “deberá levantar” la reserva de cualquier documentación relacionada con la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, en un plazo de un año, contando a partir de la pasada jornada.

Ese tribunal también dispuso que el Estado pague una indemnización a la familia de Flores Bedregal por concepto de indemnización a las hermanas por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.