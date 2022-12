El exviceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, arremetió contra el ministro de Justicia, Iván Lima, y lo tildó de mesista, infiltrado y oportunista, luego que esa cartera de Estado informó a través de un comunicado que no se solicitó ninguna investigación contra Cox y el diputado Héctor Arce. Sin embargo, la exautoridad publicó un documento para ratificar que Lima instruyó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) una investigación contra él y su familia.

El exviceministro salió al frente nuevamente, luego de que el Ministerio de Justicia emitió un comunicado indicando que “no ha solicitado, ni ha dispuesto ningún proceso de investigación administrativa, patrimonial ni de ninguna otra índole en contra del abogado Nelson Cox Mayorga, ni del diputado Héctor Arce Rodríguez o del círculo familiar de ambos”.

Cox reiteró que no teme a una investigación y lamentó que haya traidores al interior del partido de gobierno.

“Los traidores deben saber que su ataque artero para pretender desprestigiarme inventando falsedades no logrará su cometido, así como no lograrán callarme forzando investigaciones ilegales para montarme procesos penales ya que no les tengo miedo. La traición se esconde en la mentira”, finalizó.

Evo cuestiona la persecusión

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, también cuestionó la persecución con procesos a dirigentes y militantes del MAS.

“Con doble moral publicamente anuncian que no preparan juicios ni persecuciones contra dirigentes y militantes del MAS-IPSP. Pero por debajo la mesa y en el anonimato de las redes sociales ejecutan nuevos ataques para tratar de defenestrarnos. La traición se esconde en la mentira”, indicó Morales a través de Twitter.