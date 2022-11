“José Carlos y ese grupo ya no trabajan con Creemos, ya no hacen parte de la alianza Creemos. Pero hay cuestiones administrativas como los curules, que requieren un tema aparte, de un análisis posterior”, dijo Bazán.

Creemos tuvo una ruptura entre sus parlamentarios de la Cámara de Diputados. Erwin Bazán, legislador de esa fuerza política afirmó que sus colegas liderados por José Carlos Gutiérrez “ya no trabajan” para esa casa política.

José Carlos Gutiérrez durante la tarde, negó haberse vendido al partido azul y descartó el alejamiento de la alianza política; sin embargo, cuestionó que Walter Chávez, exasesor del MAS, esté al servicio de Camacho.

“Nosotros somos diputados de Creemos, no nos vamos a salir de Creemos, no nos van a sacar, pero no vamos a seguir una línea de un personaje nefasto como Walter Chávez”, dijo Gutiérrez en horas de la tarde.

Bazán calificó a su colega de bancada de “gritoncito” y apuntó a él por supuestamente cometer una irregularidad en la elección de las directivas de bancada a nivel nacional.

“En realidad es José Carlos Gutiérrez y ese grupo de diputados que se vendieron. Fue el gritoncito Gutiérrez quien cometió una irregularidad en la elección al jefe de bancada y pretende regularizar esa arbitrariedad, acusando a Camacho de un vínculo absurdo con Evo Morales”, expresó.

La fractura en la alianza Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se dio por el control de la jefatura de bancada nacional. Un grupo eligió el pasado domingo a Óscar Michel y Khaline Moreno como representantes de la bancada nacional; el otro grupo rechaza esa elección y considera que la jefatura le corresponde a Leonardo Ayala y Fabiola Guachalla.