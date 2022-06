Creemos exige que Evo entregue a la Fiscalía la lista de autoridades corruptas

“Tenemos tanta documentación sobre corrupción del Ministerio de Obras Públicas, a mí no me gusta hablar en base a chismosería. Quiero decirle algo, entregué documentos e implicaciones de comandantes (de la Policía) en tema narcotráficos personalmente al hermano Lucho y no pasó nada, si hubiera pasado algo hubiéramos entregado muchos documentos, pero ahora los guardamos los documentos y mucha información y para eso estamos a la espera de una reunión con el Presidente”, expresó.

Asimismo, Morales arremetió nuevamente contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien -en su opinión- recibió apoyo de opositores y evitó de esa forma su censura en la interpelación ante la Asamblea Legislativa.

Al respecto, Gutiérrez rechazó esta declaración y remarcó que la oposición no podía cuestionar al ministro de Gobierno porque no solicitó la interpelación.

“La oposición no fue parte de la interpelación, por lo tanto no podía ni preguntar ni intervenir y por su puesto vemos al final un MAS dividido por el propio Evo Morales, el MAS voto a favor de Del Castillo”, dijo el legislador.

El jefe de la bancada de Creemos también apuntó a Evo Morales de buscar la salida del ministro de Gobierno.

“Evo Morales con marchas quiere sacarlo al ministro Del Castillo, dice que la derecha es quien defiende a Del Castillo porque Del Casillo esta con la DEA”, dijo.