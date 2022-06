$!Creemos rechaza “la injerencia y el secuestro” de la justicia y llama a plataformas a coordinar acciones

“Jeanine y los militares no tomaron el poder, todos lo rescatamos de las manos de un presidente que pretendió convertirse en dictador, y que hoy se regocija de su inmunidad, mofándose de la institucionalidad democrática para continuar atacándonos, inconsciente del fraude y de haber desconocido los resultados del 21F”.

En este contexto, la agrupación política, liderada por Luis Fernando Camacho, convoca a todas las plataformas ciudadanas, comités cívicos, gremios y líderes sociales para coordinar acciones.

“Pueblo de Bolivia, la Constitución Política del Estado recoge nuestro derecho a defender la democracia y las instituciones. No podemos permitir más retrocesos autoritarios y no vamos a aceptar que la justicia y las libertades ciudadanas se decidan en la mesa de Evo Morales y un puñado de dirigentes masistas. Nuestro deber es con la patria; no más insultos. Es hora de actuar”, finalizan.