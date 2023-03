De inmediato surgieron las advertencias sobre una división que podría generar una parálisis de la ALP y dificultar la aprobación de leyes y políticas públicas. El efecto no podría ser otro que un clima de incertidumbre y desconfianza en la población, algo que puede afectar directamente la estabilidad política del país. Lo ocurrido en las últimas semanas es sólo un ejemplo.

“En la incertidumbre económica, con toda la turbulencia en torno a la demanda de dólares, debido a su escasez, y la disminución constante de reservas internacionales, la pugna en el Parlamento está intensificando las preocupaciones y las dificultades de vida que enfrenta la mayor parte de la población”, manifestó Cortez.

Pese a la zozobra que levanta la situación, poco se hizo desde la ALP para generar calma. Al contrario, está en sus manos la aprobación de créditos y la Ley del Oro, que busca paliar la crisis económica.

Ya en junio de 2022 el proyecto de esta norma ingresó a la ALP para su aprobación. Empero, los conflictos internos que empezaban a asomar en el MAS la obstaculizaron. Por segunda vez, en enero de este año, el diputado Sandro Ramírez solicitó el tratamiento de este proyecto, pero una vez más la crisis azul bloquea el pedido.

Con esta norma, en cuatro meses, son al menos cinco los procedimientos legislativos que se vieron truncados, desde que se oficializó la división de la bancada mayoritaria. Aunque de éstas dependan los conflictos.

“No se trata de reflexionar sino de velar por la población”, afirmó el diputado del MAS, del ala evista, Ramiro Venegas.

Otro ejemplo es lo ocurrido con la Ley del Censo durante el paro de 31 días en Santa Cruz.

Entonces, el proyecto de Ley de Censo fue trabado en la ALP. Mientras el ala renovadora del MAS respaldaba la aprobación con fecha de 2024, los evistas rechazaban cualquier iniciativa de ese tipo. Esto, además de las acusaciones mutuas por presuntos pactos con la derecha.

La norma entró a la ALP el 17 de noviembre de 2022 y finalmente fue aprobada 10 días después. Pero poco duró la tregua.

El 10 de diciembre, por primera vez desde 2005, el Presupuesto del Estado, presentado por el Ejecutivo, fue rechazado por la facción evista del MAS. Se argumentó que había un artículo que daba vía libre para acceder a créditos internacionales.

“Basta de ser levantamanos, hay que observar. Si uno no observa, entonces para qué sirve el Parlamento, tendría que cerrarse. Ahora vamos a fiscalizar”, afirmó Venegas.

Pero son sólo los casos más notorios. Desde el inicio de la gestión de Arce, legisladores y analistas observaron que las pocas normas sustantivas que llegaron a la ALP fueron hechas por el Ejecutivo y aprobadas por su bancada mayoritaria.

Con la fractura, el Gobierno perdió la disposición de ese rodillo legislativo y, por tanto, la herramienta para cumplir con su agenda gubernamental.

Para Cortez, éstas son muestras de un cerco “muy claro” en torno a Arce. “Lo está impulsando el grupo radical del MAS, que preside el expresidente Evo Morales, con protestas y demandas sociales que están proliferando. Están acelerando una situación que se retroalimenta en lo político y lo económico e incrementa seriamente la incertidumbre sobre el destino mismo del gobierno”, afirmó.

Los efectos en el país

“La gente se moviliza porque no hay estabilidad. Lamentablemente no se cumplen las demandas sociales y el núcleo central de toda protesta es la justicia. Estamos en un momento crítico para la justicia, la educación, la salud y el Gobierno no se sienta a conversar con nadie. No da certezas”, indicó la senadora de CC Andrea Barrientos.

La incertidumbre para la población es uno de los efectos negativos de la ingobernabilidad y ahora que esta es generada por las peleas en la ALP, no es la excepción. En un momento en el que hay tantas movilizaciones en el país, las pugnas sólo ahondan más los conflictos.

“Necesitamos recuperar la visión. Mientras haya este cegamiento por una pelea interna electoral anticipada, lastimosamente nos están llevando a la tumba. Nos van a hundir a los ciudadanos junto con el país. Lo que sucede en la ALP ya es insostenible”, señaló Gutiérrez.

El rechazó del Presupuesto es una muestra de cómo esta pelea puede, en algún punto, afectar a la gestión pública.

Las elecciones judiciales son otro de los temas que causan intranquilidad. Ya en febrero pasado los legisladores de oposición mostraron su preocupación por la manipulación del proceso y por la falta de seguridad que la pelea interna del MAS genera.

“Es una posición absolutamente personal, pero se puede pensar que no habrá elecciones judiciales y la excusa será la falta de acuerdos en el Parlamento, cuando ése no es un problema de la oposición, sino de la mayoría que gobierna”, señaló el senador Rodrigo Paz.

Para llevar a cabo el proceso se requiere de dos tercios. Ya en la elección del Defensor del Pueblo se vio un empantanamiento, no solo por no poder llegar al cupo, por falta de consenso con la oposición, sino por la división del MAS al momento de votar por distintos candidatos afines.

“Lo único que nos queda a los ciudadanos y la oposición es unirnos y aprovechar esta división del MAS que es una pelea a muerte”, indicó Gutiérrez.

Bajar la imagen de súper Lucho

“Están golpeando donde más le duele al Gobierno, están desdibujando esa imagen de un ‘súper Lucho, mago de las finanzas’ para mostrarlo derrotado, perplejo e incapaz de dar respuesta a algo que su electorado no pensó que ocurriría”, señaló el analista Cortez.

La pugna también cobra factura a la imagen de Luis Arce y con ello se puede poner en duda su capacidad para liderar el país. Durante la semana pasada, en Potosí se vivió una serie de movilizaciones y bloqueos en los que también se evidenció el quiebre del MAS en las organizaciones sociales.

El secretario de actas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sud de Potosí, Andrés Huaranca, acusó al gobernador Jhonny Mamani, protegido de Evo Morales, de financiar y organizar los bloqueos en desmedro del Gobierno de Arce.

Desde diferentes sectores afirman que este tipo de hechos se van a intensificar a lo largo de este año para bajar el perfil político de Arce frente al de Morales con miras a las elecciones nacionales de 2025.

“Está por verse si el tironeo que hay en la Asamblea Legislativa, esta vez en el seno del MAS, es decisivo. Es importante porque las hostilidades se iniciaron en el momento en que Morales llegó a maliciar que su exprotegido, y candidato personalmente seleccionado, empezaba a mostrarse entusiasmado con la posibilidad de disputarle una siguiente elección nacional, como cabeza de fórmula del MAS”, finalizó Cortez.