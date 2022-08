Critican a Camacho por no invitar al Gobierno a festejos

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue blanco de críticas ayer del Gobierno y el MAS por la decisión de no invitar a autoridades nacionales para los festejos departamentales del 24 de septiembre. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que el presidente Luis Arce “no necesita invitación” para ir a esa región.

“¿Quién es él (Camacho) para prohibir al Presidente (Luis Arce ir al aniversario cruceño)? Con él o sin él podemos hacer cualquier actividad, porque la población de Santa Cruz, de las provincias y los municipios lo están esperando. Camacho no puede prohibir, no es dueño, no se ha comprado Santa Cruz”, señaló la ministra de Culturas, Sabina Orellana. El lunes por la noche y durante la reunión del Comité Interinstitucional por el Censo en Santa Cruz Camacho anunció que no invitará a ninguna autoridad nacional para las celebraciones del 24 de septiembre como protesta ante la negativa del Gobierno de llevar adelante el censo en 2023.

El ministro Montaño adelantó que Arce irá igual a Santa Cruz. “Arce no necesita invitación para venir a mi región (él es de Santa Cruz) y menos del Comité Pro Santa Cruz y sus cinco amigos. El presidente Arce estará y vamos a entregar dos puentes en septiembre”, anticipó.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz Ángelo Céspedes arremetió en contra del gobernador y le pidió su renuncia. “Usted (Camacho) es electo y le recuerdo que Luis Arce y David Choquehuanca fueron electos presidente y vicepresidente. Si usted no tiene la capacidad necesaria para llevar adelante las riendas del departamento, le pido que dé un paso al costado. Nuevamente le repito, si no tiene la capacidad, renuncie”.

El gobernador se refirió ayer de forma indirecta a los incidentes de 2021, cuando durante las celebraciones cruceñas el vicepresidente David Choquehuanca izó la wiphala en la plaza 24 de Septiembre, algo que fue criticado en ese departamento, luego el mismo Camacho ordenó bajar ese símbolo.