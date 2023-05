Mario Cronenbold, exalcalde del MAS en el municipio de Warnes (Santa Cruz), señaló que alguien tiene que decirle al presidente Luis Arce Catacora que no hay plata ni inversión porque “no hay una seguridad económica en el país”.

“No estamos bien, hay que hablarle a la gente con la verdad, no estamos bien, porque la gente la está sufriendo, no hay empleo”, aseguró Cronenbold en entrevista con Kawsachun Coca y tras la reunión sostenida con el expresidente Evo Morales en predios de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Dijo que, en estos dos años y medio de gestión de Luis Arce, la gente esperaba más, obras de impacto, industrialización, pero solo se escucha preguntas de dónde están las obras grandes.

El exalcalde dijo que no por ser masista se puede decir que todo está excelente en el país, al contrario, la situación está complicada.

Lamentó que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salga a decir que todo está muy bien en el país, cuando la realidad en la calle es otra.

“Alguien le tiene que decir al Presidente, escúcheme, lo que dicen sus ministros no es lo correcto, afuera no hay plata, afuera no hay inversión, el inversionista está queriendo sacar su plata afuera o el que quiere venir de afuera hace un análisis de la situación del país y prefiere irse a Paraguay o a otra parte”, manifestó.

Mencionó que más de 70 empresas que estaban en Bolivia se fueron a Paraguay, porque ahí les dieron mejores condiciones.

Acotó que en el país no hay dólares, y si alguien lo consigue, obtiene el dólar a 8 o 8.5 bolivianos; tampoco se puede sacar la plata de los bancos.

“Entonces alguien le está mintiendo al Presidente o el Presidente no está viendo la realidad del país”, indicó.

Para el exalcalde, en este tiempo el Gobierno se ha dedicado a promulgar leyes y lo único que ha logrado es convulsionar a sectores del país.