La “Marcha Por la justicia y el derecho a la protesta”, que reunió ayer a centenares de ciudadanos, encabezados por el Comité Pro Santa Cruz, reivindicó ese derecho y cerró filas en defensa de sus líderes por los procesos penales que anunció el Gobierno. El gobernador Luis Fernando Camacho llamó a los ocho departamentos a sumarse a la lucha por la libertad y democracia, para después ratificar que “no se entregará al masismo”.

En una masiva marcha que recorrió el Palacio de Justicia, la Fiscalía Departamental y que terminó en las afueras del Comando Departamental de la Policía, centenares de cruceños defendieron el derecho a la protesta durante el paro cívico indefinido de octubre y noviembre por el censo nacional.

“Defendemos la libertad. En estos 36 días hemos ratificado nuestros principios y nuestra convicción, nuestra rebeldía y nuestro amor por la libertad”, aseveró Camacho con un micrófono en la mano. La autoridad estuvo acompañada del segundo vicepresidente cívico Stello Cochamanidis; Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; y otros representantes. No fue el rector Vicente Cuéllar.

“Estas tres instituciones (Palacio de Justicia, Fiscalía y Policía) tienen algo en común, la corrupción y el servilismo al MAS (Movimiento Al Socialismo)”, apuntó Cochamanidis, mientras de fondo se escuchaba: “¡Justicia vendida!”. En la semana se anunciaron al menos cuatro procesos contra Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector Cuéllar, por eso la marcha salió ayer en defensa de ellos.

Camacho, cuyos casos fueron radicados en La Paz, descartó que vaya a presentarse en la sede de Gobierno. “Decirle al MAS que tenga claro que este pueblo no se quedará quieto. Cuando yo decidí ir de gobernador, no fue para ganar un sueldo y enriquecerme como ellos, fue para morir defendiendo a mi pueblo y ¡si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo! porque no voy a ir a La Paz a entregarme al masismo como ellos quieren”, aseguró.

Llama a las ocho regiones

Camacho convocó a los otros ocho departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando para sumarse a la lucha por la libertad y la democracia.

“Ésta no sólo es de Santa Cruz, tenemos una agenda muy larga que cumplir y para obtener la libertad de Bolivia tienen que levantarse los ocho departamentos, y dejar de estar en silencio, porque Santa Cruz sigue siendo la esperanza, pero necesitamos que los ocho departamentos digan qué es lo que sienten y denuncien”, convocó Camacho para luego preguntar a dichas regiones si quieren vivir en un país “donde el masismo hace su nido o quieren vivir en un país donde la libertad, la democracia y los derechos sean la prioridad”. En el cabildo cruceño del 13 de noviembre, la movilización pidió también el apoyo de las restantes regiones en el paro, pero no hubo respuesta.

Enfervorizado por el apoyo, Camacho dijo: “No tenemos miedo a la persecución. Que el masismo no se olvide que a nosotros no nos van a correr con la vaina del sable, no tenemos miedo al amedrentamiento, ni a la persecución. Este pueblo tiene la dignidad suficiente para pararse”, alertó.

Ayer, el presidente Luis Arce ratificó en Cochabamba que no se puede hacer “una apología del delito”, por los abusos que según el mandatario se produjeron durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz.

“Propias reglas”

Cochamanidis advirtió al Gobierno que de aquí en adelante esa región decidirá sus propias reglas, en alusión a uno de los mandatos del cabildo del 13 de noviembre que propuso replantear la relación de esa región con el Estado y de buscar alternativas constitucionales.

“Vamos a decidir de aquí en adelante cómo van a ser las reglas, cómo nos van a respetar, pero sobre todo nosotros respetando la ley, para que le quede claro (al presidente Luis Arce) de que no iba a permitir cercenar ninguna parte del territorio. En ningún momento hablamos de eso, lo que sí de aquí en adelante seremos los cruceños los que vamos a decidir cómo se va a vivir en Santa Cruz y cuáles van a ser las reglas”, anticipó.