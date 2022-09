Cruz afirma que hay “alta politización” en la Defensoría, pero que se va con la “conciencia tranquila”

“Yo me voy con la conciencia tranquila de haber cumplido mi deber en el interinato que me ha tocado asumir. Seguramente he debido cometer errores, no alcanzó el cuerpo para atender las demandas que puede tener la población ante la Defensoría, pero pese a eso se ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y poniendo en juego incluso la vida misma”, aseguró la defensora saliente.

Por otro lado, consideró que la elección para el nuevo representante de la entidad fue “trabada”, pero que a su vez “visibilizó la importancia” de la Defensoría.

“Si bien la elección ha sido bastante trabada, ha generado una visibilización de la Defensoría y lo importante que es”, recalcó.

Pedro Callisaya fue elegido en la Asamblea Legislativa, luego de cinco intentos fallidos de elección, en los cuales los parlamentarios no conseguían dos tercios para posesionar a la nueva autoridad.

El defensor obtuvo el viernes 95 votos a favor y dos votos blancos en una sesión desarrollada en ausencia de algunos legisladores de oposición. En total se registraron 34 licencias para dicha sesión, en la que se cambió la orden del día a petición de un legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).