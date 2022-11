Csutcb presenta denuncia contra Calvo, Camacho y Cuéllar por la quema de su sede en Santa Cruz

“Por eso nosotros le decimos a Camacho, Calvo y al rector, que no se escapen después de la aprobación de la ley, que no se escapen de nuestro país, tienen que responder a la justicia boliviana. Acérquense a la justicia boliviana, no se escapen”, indicó Rojas en conferencia de prensa.

El dirigente sostuvo que el paro indefinido que hoy cumple 34 días perjudica al desarrollo económico del país.

El cabildo de Santa Cruz determinó exigir al Gobierno una ley que garantice que los resultados oficiales de la encuesta nacional se aplicarán en 2024 en la redistribución de recursos económicos, y también para que en las elecciones de 2025 se asegure la nueva distribución de escaños parlamentarios.

La demanda principal de censo 2023 fue dejada de lado. Al respecto, el gobernador Camacho manifestó ayer que el “tema de la fecha viene a ser el concho”, es decir, las sobras, lo menos importante, o como la misma autoridad aseguró, algo “no determinante”..