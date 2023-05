“De las 6 federaciones, cuatro apoyan la gestión de gobierno. La federación de Loza y la de Evo Morales son las únicas que están en contra de la gestión de gobierno. Evo no es el MAS, Leonardo Loza no es el MAS, Gerardo García no es el MAS, quienes son dueños del MAS son las organizaciones sociales, son los militantes”, señaló el legislador en contacto con los medios.

“Aquí nadie puso a nadie, quienes pusieron a Luis Arce y David Choquehuanca fueron las bases en un congreso nacional interno que tuvimos. Cuando nosotros estábamos decidiendo este binomio, el cobarde de Evo Morales estaba en un hotel cinco estrellas, Leonardo Loza estaba prófugo y Gerardo García estaba en la cárcel, ellos no decidieron nada”, argumentó.

Asimismo, dijo que García, Morales y Loza, son dinosaurios que viven de la política y que hacen mucho daño al MAS.

“El senador Loza es un cadáver político, acá el MAS, institucionalmente ha ganado con el 55%, el Chapare no es Bolivia. Gerardo García no es nadie dentro del gobierno y nosotros no vamos a respaldar a un tirano como Evo Morales, a un tirano como Gerardo García que no respetan los estatutos. Estos dirigentes dinosaurios que han vivido de la política, que no saben que es alzar una pala para trabajar como el obrero en la calle, viven de la política estos sinvergüenzas, zánganos que le hacen mucho daño al MAS”, acotó.