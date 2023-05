El diputado arcista agregó que la denunciante es la autora material e intelectual de los hechos de corrupción y que el gobierno del presidente Arce no socapará los delitos de ninguna persona.

“Yo creo que acá ella no puede estar desvinculada de este proceso, ella es autora intelectual y material, cuenta la relación de los hechos, como fue el modus operandi. El presidente Arce ha instruido que se investigue y no se va a socapar actos de corrupción vengan de donde vengan. En este gobierno, el ministro, viceministro que esté involucrado en actos de corrupción va a ser investigados y encarcelados, no se va a tolerar la corrupción, pero yo creo que la que denuncia también debería estar involucrada y citada por el ministerio público”.

Respecto a la renuncia del ministro Juan Santos, Cuellar indicó que esta fue oportuna y permitirá que se o investigue como persona natural y no como autoridad.

“Está bien que el ministro (Juan Santos) haya renunciado irrevocablemente, porque el mismo ha dicho que no puede inmiscuirse en esta investigación, tiene que ser investigado como persona natural, porque a veces hay gente que denuncia públicamente pero nunca formaliza ante el ministerio público. Yo creo que el no fue destituido porque no se formalizó la denuncia”, indicó.