Cuéllar: En el Chapare están en campaña por Evo 2025

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar aseguró que Evo Morales ataca al presidente Luis Arce porque “le tiene envidia” y porque los legisladores del trópico de Cochabamba le hicieron creer que puede repostularse y entrar en campaña para 2025.

“Creo que (Evo) le tiene envidia a nuestro presidente Luis Arce, él tiene envidia porque están en campaña los senadores y diputados del Chapare para la Presidencia, para que Morales se postule en 2025”, afirmó Cuéllar ante la consulta de por qué cree que el jefe del MAS arremete contra el gobierno de Arce.

El legislador agregó que esto ocurre porque hay una campaña mediática organizada por los diputados y senadores del trópico. Sostuvo que no entiende quién le hizo creer a Morales que puede postularse dentro de tres años.

“Creo que es esa la pugna que hay en este momento, y esperemos que los legisladores del Chapare no hagan quedar mal, porque hay muchos compañeros de esa región que me llaman y me dicen que quieren cambio y renovación”, aseveró.

En su criterio, los legisladores de esa región deberían defender la gestión de Arce y no permitir que Morales lo difame o cuestione, ya que es una minoría que son los “radicales” y una mayor parte quiere “renovación”.