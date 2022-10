Cuellar pide “poner en la congeladora” a legisladores afines a Evo; Héctor Arce lo llama “mostrenco”

El parlamentario Arce sostuvo que Cuéllar debería hablar de las fuerzas políticas de oposición y no así del líder del partido azul.

“Al mostrenco Cuéllar, que en su estrechez mental, su miopía mental le hace hablar este tipo de falacias. Rolando Cuéllar es un paria dentro de nuestra organización política, no suma ni resta cualitativamente. Si tuviera algo de dignidad o ética, no hablaría del MAS, porque ha sido expulsado con ignominia del MAS. Usted debería hablar de Creemos, de CC, de Mesa y de Camacho, pero no de Evo Morales”, dijo Arce.

El 16 de marzo, la Comisión de Ética del MAS anunció la expulsión de Cuéllar, pero éste recurrió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que promueva una acción de inconstitucionalidad.