Expertos y legisladores potosinos no están de acuerdo con el anuncio que hizo el presidente Luis Arce en su discurso del Día del Mar, en el que habló de desmantelar los canales artificiales de los manantiales del Silala. En vez de eso, plantean hacer uso de dichos canales para que sean aprovechados por los campesinos en agricultura y ganadería.

Además, los especialistas y asambleístas sugieren la realización de esas acciones en coordinación con Chile para poner en marcha un uso equilibrado.

Después de cuatro meses que la Corte de La Haya emitió el fallo, la región del Silala y los manantiales están intactos. “Lo que tiene que hacer Bolivia es sentar soberanía con base en un plan de trabajo, de tal manera que impulse el desarrollo en la frontera con Chile, para aprovechar justamente esas aguas y que sean para el sector agrícola y ganadero. No debemos pensar en destruir. El Gobierno debería impulsar una política internacional, a partir de eso yo creo que saldrían los proyectos”, dijo a Página Siete el experto en el tema Milton Lérida.

El jueves 23 de marzo, el presidente Arce en su discurso de conmemoración por el Día de Mar anunció que se trabaja “para efectivizar” el desmantelamiento de los canales artificiales del Silala. “Nuestro país puede ejercer su derecho de desmantelar la canalización, restaurar los bofedales del lugar y aprovechar las aguas del Silala para beneficio de nuestros pueblos”, dijo. No especificó qué proyecto tiene el Gobierno para aprovechar las aguas, sólo indicó que ya se trabaja en ese propósito desde la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El diputado potosino por Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Tórrez señaló que después del fallo de la Corte Internacional (CIJ) de La Haya, el jefe de Estado no puede decidir de manera unilateral el destino de esas aguas.

“Preocupadísimos por lo manifestado por el presidente Arce. Él debe saber, o hay que hacerle entender, que la Corte Internacional de Justicia ha emitido el veredicto de que el Silala es un río internacional. Por lo tanto, Bolivia debe aplicar el derecho internacional y tiene responsabilidades del nivel del causal y no puede el Presidente manejar ese discurso de desmantelar o tocar sin previa consulta a ambos países”, dijo Tórrez.

El asambleísta departamental de Potosí Jaime Flores calificó como “irresponsable e improvisado” el anuncio de Arce. Según su criterio, lo hizo sólo por tratarse del Día del Mar.

“El Gobierno nacional debería encarar proyectos sustentables, iniciativas que definitivamente permitan que esas aguas sean industrializadas. Ese líquido puede servir y beneficiar a todos los pobladores del suroeste potosino y del país”, dijo Flores a Página Siete.

El 1 de diciembre de 2022, después de seis años de un juicio internacional en el que Chile presentó una demanda contra Bolivia por el uso de las aguas del Silala, el país respondió con una contrademanda y la CIJ resolvió el diferendo afirmando que el Silala “es un curso de agua internacional”.

El 23 de marzo, Arce además de anunciar el desmantelamiento de los canales artificiales, planteó al Gobierno de Chile una agenda de siete puntos en reemplazo de la de 13 puntos que impulsó Evo Morales en su gobierno. Uno de los temas que propuso Arce es el de las aguas del Silala.

Ayer, el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, evitó responder la propuesta de Arce y dijo que no quiere generar polémica. “Hay muchos temas en el que hay intereses comunes, incluso ya los comenzamos a mencionar, y lo dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece conveniente ni oportuno”, afirmó.

Lérida, experto en el tema del Silala y oriundo del suroeste potosino, afirmó que la región del Silala está como la dejó el expresidente Evo Morales hace siete años cuando, en marzo de 2016, inspeccionó el lugar.

“Aún existe el puesto militar que está a cargo del Regimiento Loa 4 de Infantería que está con sede en Uyuni. En algunos casos están nueve soldados, un comandante, en otros casos aumenta el número. También están las 10 viviendas de las que sólo se usan dos. Las utilizan los ganaderos que vienen de Quetena Chico”, dijo.