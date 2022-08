Dan detención domiciliaria a la exdiputada Fernández por llamar a sesión en la crisis de 2019

“Margarita Fernández debe presentarse ante el Ministerio Público de la ciudad de Trinidad todos los lunes en horas de la mañana. Segundo, presentar tres garantes solventes que deberán empozar la suma de Bs. 10 mil cada uno. Tercero, arraigo que debe oficiarse en la Dirección de Migración. (Cuarto), detención domiciliaria con salida laboral, debiendo acreditar el horario laboral dentro de las 24 horas”, informó el presidente de la cámara de Diputados, Freddy Mamani.

La autoridad precisó que la denuncia contra Fernández fue presentada el 19 de enero de 2022. Negó que hubiera un vació de poder en noviembre de 2019 porque se encontraba en funciones quien fue la primera vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero.

“La renuncia de una diputada o diputado conforme al reglamento debe ser tratada por el pleno de la Cámara, la misma solo será válida cuando se presente por escrito y no así mediante redes sociales, eso establece con mucha claridad, por lo tanto nunca hubo un vacío de poder, la compañera Susana Rivero era la primera vicepresidenta de Diputados y su renuncia se aceptó recién el 20 de noviembre, ella seguía en su cargo, cuando Jeanine Añez se autoproclamo presidenta del Senado y luego del país”, declaró.

Mamani subrayó que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la sentencia 0052/2021 dejó en claro que “la sucesión automática es validad únicamente para el caso de presidente del Estado y que no corresponde en el caso de la presidencia de la cámara de Diputados o Senadores.

En una entrevista con Página Siete en junio de 2021, la exlegisladora Fernández, señaló que tuvo que asumir la presidencia de Diputados ante la ausencia de Susana Rivero, a quien –sostuvo- trató de contactar insistentemente, sin éxito, antes de la toma de posesión de Jeanine Añez.

“En el momento en que sucedieron las renuncias a mí me llamaron, yo estaba en Trinidad (Beni). Al día siguiente me fui a La Paz porque me había convocado el secretario general de Víctor Borda, me había convocado para asumir la presidencia de Diputados porque no estaba la diputada Susana Rivero. Cuando llegué a La Paz, los técnicos me alistaron todo para que yo pudiera convocar a sesión”, dijo en esa ocasión.

Asimismo, Fernández afirmó que coordinó con la diputada Betty Yañiquez, quien entonces era jefa de bancada del MAS, para enviar una solicitud al comandante de la Policía pidiendo seguridad para que los diputados puedan llegar a sesionar.