“Por más que NNUU y su asamblea general apruebe o desapruebe mil resoluciones eso no va a resolver la grave crisis que tenemos. Más que tratar resoluciones, NNUU tiene que cumplir la función, la misión, el objetivo por el cual ha sido concebida, tiene que actuar en acercar a las partes en conflicto, que no son dos países. Detrás está, decimos de forma categórica, una disputa hegemónica”, manifestó la autoridad.

“El Gobierno del presidente Arce, y el Gobierno del MAS si queremos, en general, no es excepción de esto, incluso la señora Añez cuando estaba gobernando manejó o administró las relaciones internacionales bajo criterios ideológicos. Entonces, hoy día, más que tener unas relaciones prepensadas en intereses económicos recíprocos, creo que también no hay duda que el componente ideológico está ahí presente, y no nos podemos abstraer de eso”, expresó.

“Bolivia está aliada al bloque chavista, que precisamente ampara, protege y respalda a todos los gobiernos autoritarios. Ese es un hecho concreto (...). Entonces, no es extraña, la posición boliviana, siempre ha sido en el mismo sentido desde que llegó Evo Morales y su grupo al poder”, aseguró.

Gonzales Posada manifestó que todo esto se da en un contexto en el que hay un “gran desorden mundial”, con varios bloques, que van desde el que lidera el bloque norteamericano, canadiense y europeo, junto a otros países, que es el bloque occidente y democrático; pasando por China, el bloque comunista, y Rusia, que avanza con tropas a conquistar territorios; hasta Irán que “forma parte de otro pelotón”.

“Entonces, no hay lo que antes se decía oriente y occidente, Estados Unidos y Rusia, esto realmente se ha desordenado de una manera completa y un reordenamiento va a ser largo y costoso. Y ¿dónde está América Latina? En todo sitio y en ninguno. Nosotros no tenemos una política internacional sólida, unitaria, que refleje posiciones principistas. No, no tenemos. Hay bloques y sub bloques. Por ejemplo, hay gobiernos que apoyan la invasión de Rusia, varios de América Latina, y otros lo hacen a escondidas”, aseguró.

Página Siete buscó una contraparte de Cancillería sobre el tema de esta nota. Sin embargo, no se tuvo éxito en ese cometido. También se recurrió a la presidenta de la Comisión de Política Internacional del Senado, Trinidad Rocha (MAS), quien se comprometió a que su personal se comunicaría con este medio para concertar una entrevista; sin embargo, pese al requerimiento, aquello no sucedió.