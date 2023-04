Entre abril de 2022 y abril de este año, el expresidente Evo Morales lanzó al menos cinco graves denuncias de corrupción y narcotráfico al interior del actual gobierno de Luis Arce, de ellas sólo dos llegaron a la Fiscalía oficialmente. Entre los siete denunciados por el exmandatario hay al menos tres ministros. Desde el Ejecutivo desestimaron las acusaciones.

“La derecha interna pierde tiempo al tratar de acusar a la dirigencia del MAS de buscar el acortamiento de mandato. Lo que atenta contra la gestión del hermano presidente @LuchoxBolivia es la corrupción, el narcotráfico y falta de soluciones a problemas sociales y económicos”, escribió Morales el 11 de abril en Twitter.

Un día antes, Morales acusó al Gobierno de realizar “espionaje de primera” a sindicatos de cocaleros, como en los tiempos “neoliberales, como en la época en la que operaba la DEA (Administración de Control de Drogas) en el país”, para añadir que los operativos antinarcóticos ocultan droga, algo que, sin embargo, fue rechazado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fuerza antinarcóticos.

En un año, Morales reveló cinco casos de corrupción, en los que fueron mencionados al menos siete autoridades, tres de ellos ministros en el actual Gobierno. Estos son los casos.

Caso narcoaudios

El 4 de marzo de 2022, Morales reveló un supuesto encubrimiento al narcotráfico por efectivos antidrogas.

“He decidido denunciar, vamos a llegar a la Fiscalía para que investigue. Si es verdad, debe ser sancionado (el implicado) y también quisiéramos saber quién le ha instruido al coronel para que salga, cuando un grupo de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural) estaba haciendo operativo”, señaló.

Evo presentó como prueba unos audios por WhatsApp, en las que dos personas, que serían efectivos antidrogas, hablan. En principio, un presunto coronel instruye a un subalterno para que salga de un lugar donde hallaron fábricas de droga. Evo añadió que el caso se dio el 25 de marzo en la zona Valle de Sacta, Cochabamba.

El caso fue denunciado a la Fiscalía, donde el denunciante pasó a ser denunciado y el proceso se diluyó en el tiempo, pese a que el teniente coronel Yerko Terán, exjefe de la Umopar del trópico de Cochabamba, aseguró que son auténticos los audios e implicó al ministro Del Castillo y al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, como los que hubiesen ordenado el encubrimiento de un megalaboratorio y fábricas en Valle Sacta.

No obstante, Del Castillo encontró “contradicciones en las declaraciones testificales que no condicen con algunos audios y estos elementos serán valorados por el Ministerio Público, que determinará la veracidad o no, en caso de ser verdad, deberá haber sanciones y en caso de ser falso, se tendrá que cerrar el caso”, indicó el 29 de abril.

El 12 de mayo, Del Castillo dio un informe ante Diputados, que fue calificado como “vago e insuficiente” por el diputado de Creemos Erwin Bazán, que además corroboró que hasta esa fecha no hubo detenidos.

El 20 de diciembre, el Gobierno emitió una comunicación del Estado en el que enumeró las supuestas “ocho falsedades” lanzadas por los evistas y mencionó como cuarta supuesta mentira la “protección al narcotráfico” referido a los narcoaudios.

Caso corrupción en ABC

El 3 de septiembre, dos días después de que el diputado Héctor Arce denunció el caso de “una coima millonaria” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la adjudicación de una obra a una empresa china, que alcanzó a los 18 millones de bolivianos, Evo recordó en un ampliado en Cochabamba que en 2021 ya le puso al tanto al mandatario sobre este tema.

“El año pasado (2021) personalmente le dije al presidente Lucho Arce: ‘Hay corrupción en Ministerio de Obras Públicas ABC’. No dije nada a la prensa, pero en cualquier momento esto iba a estallar”, declaró Morales.

Este caso también llegó a la Fiscalía, donde aún se investiga. En marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que el “testigo protegido” falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos y que el dinero de la “coima millonaria” apareció en la ciudad de Sucre. En este tema, Morales mencionó a Obras Públicas, cuyo responsable de cartera es Edgar Montaño, y a la ABC, cuyo presidente es Henry Nina, que siguen en sus cargos.

Caso hijo del Presidente

El 8 de septiembre, Morales mencionó que existen comentarios de que el hijo del presidente Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, está presuntamente vinculado en hechos irregulares.

Según Morales, Arce le respondió: “No se meta con mi familia”. El tema cobró actualidad, el 15 de febrero de este año cuando el exmandatario respaldó la misma denuncia, pero hecha esta vez por el diputado Héctor Arce.

El legislador añadió que Arce Mosqueira está presuntamente implicado en un “negociado” por la explotación del litio.

Arce anunció que presentaría el caso ante la Fiscalía, pero esa instancia no confirmó aquello.

Guerreros y desvío de dinero

El 25 de febrero de 2023, Morales señaló que el Gobierno desvía dinero de contratos publicitarios para financiar a los “guerreros digitales” y las cuentas falsas que fueron desactivadas por Meta, usadas para atacar a opositores.

“Es gravísimo, los llamados guerreros digitales, yo decía en algún momento son mercenarios digitales especialmente con Evo Morales. Tarde o temprano se sabe, nada se oculta en la vida y también sé quién paga, cómo sacan plata. La viceministra de Comunicación, sé exactamente de qué canal saca, cuánta plata, para pagar ocultamente estas cuentas”, afirmó Morales.

Desde el Gobierno, la viceministra Gabriela Alcón rechazó las acusaciones y ratificó que las cuentas sociales del Gobierno difunden la gestión estatal. “Desmentimos categóricamente el uso de recursos del Estado en fines que no se enmarquen en nuestras competencias”, escribió en Facebook para después anunciar una auditoría.

Evo arremetió por Twitter e implicó a la ministra de Presidencia, María Nela Prada. “Las autoridades involucradas del @MinPresidencia, @comunicacionbo deben responder por ser sospechosas de atacar al MAS a través de cuentas falsas que responden a un mecanismo de corrupción creado para este fin. Bolivia merece una explicación”.

En el caso fueron mencionados un canal de Tv y funcionarios públicos, pero más allá de la auditoría de Alcón no se conoce que haya llegado a la Fiscalía.

Alcón se suma a los ministros Prada, Del Castillo, Montaño además del viceministro Mamani, Nina, de la ABC, y el hijo de Arce, Luis Marcelo, funcionarios públicos, como los siete denunciados por Morales.

La quinta denuncia de Evo es el supuesto espionaje que el Gobierno hace en el trópico de Cochabamba.