Roberto de la Cruz, abogado indígena y exejecutivo de la COR El Alto, sostiene que el expresidente Evo Morales “hace quedar mal” a los aymaras y pide al Gobierno que no lo defienda en la demanda que le interpusieron en Perú.

El lunes, se conoció que la Fiscalía de Puno (Perú) citó a declarar a Morales. No obstante, el expresidente no se hizo presente, pese a que su comparecencia iba a ser de manera virtual. Ante esa situación, reprogramaron la convocatoria para el 10 de mayo.

El exmandatario está demandado por la presunta comisión de los delitos de “atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional”. Lo denunció el congresista peruano Jorge Montoya.

De la Cruz lamentó que Morales haya cometido intromisión en Perú, y aseguró que como los delitos son “intuito personae” debe asumir su defensa. En ese marco, pidió al Gobierno no defenderlo.

“En materia de derecho penal, los delitos se cometen a ‘intuito personae’, por tanto, debe asumir su responsabilidad en el Estado donde supuestamente ha cometido el delito”, aseguró el jurista aymara.

De la Cruz reconoció que al principio en El Alto apoyaron a Morales, pero subrayó que le quitaron el respaldo porque intentó por la fuerza convertirse en un “presidente totalitario”, como sucede en Venezuela o Nicaragua.

“Eso no es democracia, ese tipo de gobiernos no es de los indígenas. El Gobierno de los indígenas es, en aymara se dice ‘muyu’, rotatorio. Todos tienen capacidad para gobernar los pueblos, no sólo se apropia una sola persona”, afirmó el jurista.