La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, señaló este viernes que los legisladores opositores tienen miedo a su capacidad, por eso la descartan para ocupar el cargo de embajadora de Bolivia en Paraguay. Anunció que procesará a aquellos parlamentarios que la hayan discriminado indicando que no tiene capacidad.

“De una parte me tienen miedo, no es que no me quieren, me tienen miedo, yo bastante mi capacidad le he demostrado a ellos, porque ellos muchas cosas se han equivocado en 2019, ahora mismo también se están equivocando en varias oportunidades, como oposición no trabajan por el pueblo”, señaló Patty.

Manifestó que todas las personas tienen capacidad, nadie nace para un cargo. Acotó que ella se ha formada en el camino, por esa razón rechaza a quienes hayan dicho que ella no puede y que no tiene capacidad.