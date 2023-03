“El día de hoy se va a imponer una acción de libertad en contra del gobernador (del penal) y el director de Régimen Penitenciario de La Paz, a efectos de que también se subsane este tema, que se ha puesto en conocimiento del juez, porque es un tema abusivo de no permitir que cualquier privado de libertar pueda recibir visitas de sus familiares, allegados y sobre todo de sus abogados”, señaló el jurista Juan Carlos Camacho.

El abogado del gobernador cruceño dijo que se desconoce la razón por la cual se impidió ayer el ingreso del asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz al penal de Chonchocoro.

“Desconocemos la razón por la que no han dejado entrar a Efraín Suárez al penal, es algo que marca desde todo punto de vista irracional y abusivo, debido a que primero era un día de visita ayer, y segundo que él tenía permitido, conforme a una lista de abogados que se pasó al director de Régimen penitenciario departamental y al Gobernador del penal para que pueda ingresar esta persona; sin embargo, no quisieron, lo cual llama la atención y hasta nos hace pensar que no han permitido intencionalmente este ingreso”, manifestó.

La semana pasada la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, aprobó la “Ley de Ausencia Temporal” que ratifica a Luis Fernando Camacho como Gobernador y permite que siga ejerciendo sus funciones desde el penal de Chonchocoro. Se tenía previsto que la autoridad departamental promulgue el martes la norma desde el penal en el que está recluido.

Suárez esperaba ingresar a la cárcel para que Camacho firme la ley departamental y la misma sea publicada en la gaceta, pero no permitieron su ingreso al penal.