4) El 7 de septiembre, el expresidente Morales denunció que hay un supuesto “plan negro” en su contra, en cuya estratagema figuraría el vicepresidente David Choquehuanca, dos ministros de Estado, además de ocho militares, una alcaldesa y cuatro exministros. Miembros del ala renovadora y ministros indicaron que el plan no existe.

2) El 29 de junio, el diputado Rolando Cuéllar, del ala renovadora, exhibió una carta, atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la que se agradece a un narco, al que llaman el “Chapo del Cono Sur”, por sus supuestos aportes económicos al partido. García, entonces, manifestó que no conoce a “ese señor” y que la misiva es falsa, lo que fue secundado por la directiva nacional del MAS, que preside el exmandatario Evo Morales.

10) El 13 de diciembre, Carlos Romero, quien fue ministro durante el mandato de Morales, apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo: “Es difícil esperar que el Gobierno combata al narcotráfico, cuando el Gobierno es narcotraficante, desde el ministro de Gobierno (Del Castillo), que tiene funcionarios que son palos blancos de bienes ilícitamente obtenidos por el narcotráfico. Miembros de su organización, Columna Sur, forman parte de este esquema criminal”, aseguró Romero. Del Castillo calificó a la exautoridad como “el peor director de películas del mundo”.

Nilton Condori, político e intelectual aymara, sostuvo que este año evistas y arcistas llegaron al “extremo” de su enfrentamiento, puesto que hasta hubo acusaciones de narcotráfico. Agregó que, en el fondo, las arremetidas se explican por la lucha que hay entre las corrientes por la candidatura de 2025.

“Evo Morales, nos guste o no, sí o sí va a ser candidato del ‘bicentenario’, y Arce está también proyectando. No sé si irá con el PS1 o quizá harán otra personería jurídica, pero estimo que va con David Choquehuanca como fórmula. Yo creo que en el fondo la cuestión es ¿quién va a ir como candidato a las elecciones de 2025? No están pensando en cómo cerrar esta polarización”, expresó.

El sociólogo Renzo Abruzzese indicó que la disputa entre arcismo y evismo no es solamente entre personas, sino entre concepciones ideológicas y visiones de país. En ese marco, sostuvo que Morales parte de una concepción indigenista e indeanista, y Arce, de una matriz en la que “por lo menos aparenta ser más socialista en los términos clásicos”.

“Entonces, las visiones de lo que tendría que ser un proyecto o un plan de gobierno son diametralmente diferentes. No van a encontrar un punto de coincidencia, a no ser que la estructura que les sirve de base a ambos -el MAS- estuviera en peligro de extinción, pero solamente como un criterio de sobrevivencia”, manifestó.

Abruzzese agregó que Arce y Morales están conscientes de que la única forma que pueden concretar su proyecto es a través del poder. “Y el poder se concreta y se obtiene realmente cuando logras la presidencia”, concluyó.