Del Castillo alude a Quintana y Romero como el cáncer terminal de Evo

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, especificó este lunes que cuando dijo que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, tiene un cáncer que puede llegar a ser terminal y que ese cáncer son sus exministros, solo se refería a dos exministros, si bien no dio nombres, pero hizo alusión a Juan Ramón Quintana y Carlos Romero.

“Solo me refería a dos exministros, tal vez a tres. Uno de ellos que fue formado en la Escuela de Las Américas y luego en Bolivia formó la Escuela Antiimperialista, que básicamente no funcionó aquí dentro del territorio nacional; y la otra persona a quien le dieron un motín policial en la gestión 2012 y luego le dieron un motín policial en la gestión 2019. Solo me refería a esos dos exministros”, apuntó el ministro de Gobierno.

A la consulta de la prensa sobre si se refería a los exministros Quintana y Romero, Del Castillo respondió: “Ustedes básicamente ya saben quiénes son”.