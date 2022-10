Del Castillo niega relación con asesor de Camacho y dice que la foto es de 2018

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este martes que la fotografía presentada por el diputado Gualberto Arispe corresponde a 2018 y negó cualquier relación con Wálter Chávez, asesor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Debemos aclarar y manifestar que la foto que está circulando en los medios de comunicación es una foto, si no me equivoco, de diciembre de la gestión 2018. Mi persona se encontraba en un cumpleaños de una tercera persona y a él lo pusieron en la mesa donde yo me encontraba. No tengo ningún tipo de relación con este señor”, manifestó en rueda de prensa.

El ministro recalcó la importancia de hacer gestión y dijo que el pueblo ya no quiere “peleas de políticos”. Por ello, sostuvo que las autoridades tienen la misión de reactivar la economía y criticó que hayan personas que se fijen “en cortes de cabello” de algunos funcionarios en lugar de hacer su trabajo.