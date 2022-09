Del Castillo responde a Evo: La última vez que lo busqué y se contactó conmigo fue en enero pasado

Detalló que la reunión más reciente fue pública y que fue transmitida por los medios de comunicación y las redes sociales y que desde entonces no tuvo la “oportunidad ni el privilegio” de comunicarse con el jefe de su partido.

Precisó que todas las reuniones y encuentros se los coordina con la secretaria personal de Morales y no mediante llamadas directas con el exmandatario.

Ante la consulta sobre si el jefe del MAS interpuso una denuncia por el robo de su teléfono celular, Del Castillo indicó que la Policía no recibió nada parecido.

“La situación sobre ese caso se maneja bajo las mismas condiciones, la Policía no ha recibido ninguna denuncia sobre el extravío del teléfono celular, por lo tanto, no se conoce más detalles de qué tipo de aparato celular es, entonces no se ha iniciado ninguna investigación de oficio”, señaló.