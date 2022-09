Del Castillo señala al gabinete de Morales por las muertes de 2019

No sólo identificó al exgabinete de Evo Morales como un “cáncer”, sino que además lo acusó de no haber hecho nada para impedir las más de 30 muertes que se dieron en el país durante la crisis política de 2019.

Este domingo se difundió un audio más extenso de una exposición política que hizo el sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la localidad de Montero, donde hizo esas afirmaciones.

Según dijo, el exgabinete es corresponsable de las muertes, ya que Morales denunció ante ese equipo la gestación de un “golpe” ocho meses antes de que ocurra y no hubo una reacción ante ello, ya que los exministros estaban más preocupados en sus asuntos personales.

“Ese gabinete cercó a nuestro excompañero, a nuestro expresidente Evo Morales (...) empezaron a carcomerle el cerebro. En abril de 2019 el compañero Evo Morales, en una reunión de gabinete, les dijo: va a haber un golpe de Estado en Bolivia. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre...tuvieron más de ocho meses para hacer algo esos ministros y no hicieron nada porque desde los jueves estaban churrasqueando con empresarios...”, afirmó, según se escucha en un audio difundido por la red DTV.

Luego agregó: “Esas personas que no hicieron nada para evitar un golpe de Estado (...) esos ministros no merecen ser llamados compañeros. Esas personas que ahora están hablando en los medios de comunicación y que no tuvieron los pantalones, perdonen, los huevos y los ovarios bien puestos, permitieron un golpe de Estado que luego derivó en la muerta de más de 36 personas”.

En esa misma intervención Del Castillo describió a ese equipo como un cáncer que ahora amenaza la existencia política del jefe del MAS, quien, al enterarse de sus declaraciones, le hizo recuerdo que en ese equipo se encontraban también el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“Los exministros que más tiempo han estado en el gobierno son nuestros hermanos #LuchoYDavid. ¿El ministro que califica al exgabinete como “cáncer” se refiere a ellos? Nuevamente, si no tienen un “Plan Negro” contra el MAS-IPSP y legisladores ¿por qué se molestan y nos atacan?”, escribió en su cuenta en Twitter