Denuncian al diputado Colque ante la Comisión de Ética por el caso audio

“Ayer en (Sesión) Plenaria, se han presentado dos diputados de oposición (con) una denuncia (para) que vaya a la Comisión de Ética. Alguna persona cree que estoy incurriendo en un tipo de ilícito, tiene todo el derecho de poner la denuncia correspondiente. Si pasa eso, yo me defenderé en base a mis derechos constitucionales, también que se investigue si he grabado hasta el último, que revisen mis celulares hasta el último milímetro y responderemos en base a los derechos que tenemos en la Constitución”, dijo Colque.

Anunció que presentará los descargos correspondientes ante la Comisión que lo cite a declarar sobre el audio.

“Según el procedimiento de la Comisión de Ética, vendrán las notificaciones. Con base en ello vamos a responder con las pruebas que tengo, y las pericias legales definirán si yo he grabado o no. La bala me llegó a mí y les salpicó al Ministerio de Justicia y otras autoridades”, sostuvo el parlamentario del MAS.

Colque, con 41 años, nacido en el municipio de Llallagua (Potosí), protagonizó durante estos días junto al consejero Marvin Molina (expresidente del Consejo de la Magistratura) un escándalo después de conocerse un audio en el que ambas autoridades hablan sobre una coordinación de la designación de cargos en el Órgano Judicial.