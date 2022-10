El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la estrategia del partido de Gobierno es la de “generar violencia”. Considera que el Gobierno actúa con “soberbia” al no convocar al diálogo en atención a la abrogación del DS 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda hasta 2024.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que no es correcto que se incurra en el “acarreo de gente” para mostrar fuerza en una región. Lamentó que se lleve a personas en buses desde la terminal paceña hacia Santa Cruz.

Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Marcelo Pedrazas, criticó la “coacción” mediante la cual el gobierno lleva a funcionarios públicos para presenciar la movilización, la cual también consideró “carente de convicción”.

“Hay una coacción por parte de las autoridades que ejercen cargos ejecutivos en el gobierno, a los funcionarios públicos, de obligatoriedad de trasladarlos a otra ciudad, los están coaccionando porque muchos han demostrado que no tienen la intención de ir a Santa Cruz (...). Sin lugar a dudas, eso (convicción) no existe, no hay una movilización que parta y que sea por el interés de defender sus derechos”, dijo Pedrazas a Página Siete.

Página Siete también accedió a algunas denuncias que hicieron los propios funcionarios, algunos indicando que no los obligaron a viajar en la institución donde trabajan, pero si les sacaron aportes para otros que viajan.