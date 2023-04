El pasado fin de semana, una niña recitó el Poema antiimperialista durante el aniversario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Ivirgarzama. En los versos se nombra al “golpista”, “enfermo capitalista” y “maldito gringo imperialista”. Diputados opositores y maestros denunciaron que el partido en Gobierno “siembra el odio” al usar a los niños en sus actos políticos y anuncian una petición de informe al Ejecutivo.

“Es inaceptable y censurable cómo el Gobierno pretende manipular a nuestros niños y jóvenes generando un discurso de odio y de confrontación que buscan la polarización, la fractura y la división”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi.

El poema fue muy cuestionado, ya que además de los versos que insultan, hay otros que incitan a la violencia: “Hermanos originarios milenarios, hermanos originarios contemporáneos, la patria nos llama amenazada de exterminio. Hay que salvar con honor y valor”. Y cierra con elementos de culto a la personalidad de Morales: “Somos anticapitalistas, somos antiimperialistas. Nunca nos rendimos. ¡Jamás nos rendiremos! Revolución democrática cultural para salvar a la humanidad de esta crisis social. Paz con justicia social ¡América Plurinacional! ¡Qué viva Evo Morales! ¡Qué viva el Estado Plurinacional! Gracias”.

El analista político José Peralta expresó su preocupación, primero, porque se aprovecha de la poca consciencia que tienen los niños para entender conceptos políticos y, segundo, porque se engendra en ellos la no tolerancia a quienes piensen diferente.

“El peligro es que con el tiempo esta generación de niños no toleren a quienes piensan diferente. No considerarán la posibilidad de dialogar, porque ya los categorizarán en los términos que dice la niña”, precisó Peralta, para quien esta práctica no es nueva y que también lo hicieron otros gobiernos.

El diputado Urquidi adelantó que desde esa bancada impulsarán un pedido de informe al Gobierno y a quienes organizaron el acto del MAS en Cochabamba. “Estamos activando una serie de acciones de fiscalización, una petición de informe para ver quiénes son los responsables, no solamente de la organización del evento, sino quiénes son los responsables directos de haber incorporado en este programa a una niña para el acto político”, indicó.

Rolando Schrupp, otro analista político, calificó de “bastante pertubador” la utilización de niños por parte del MAS en sus concentraciones. “Percibo explotación infantil, psicológica, filosófica y doctrinal de una niña. Los menores no deben estar expuestos a este tipo de instancias hasta que tengan la conciencia propia y aquí los que deberían ser interpelados son los padres y el Estado”.

Norma Herbas, dirigente de los maestros urbanos de Cochabamba, lamentó la utilización de los menores en actos políticos. “Están usando a una niña para el programa masista y nosotros criticamos totalmente este accionar”, dijo. Los maestros están movilizados desde hace dos semanas en el país en contra de la nueva malla curricular, que no fue consensuada con el sector, pero que además busca instalar entre otros contenidos de que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, según denunciaron.

El diputado masista del ala arcista Israel Huaytari criticó la utilización de niños en actos políticos. Su colega evista Ramiro Venegas apuntó que así se cultivan “nuevos liderazgos”.

“Los niños asumen responsabilidad desde los 18 años. Antes están en una etapa de formación de educación y aplicar un tema político a esa edad no me parece correcto, porque no están en situación del conocimiento de las políticas en el Estado, no me parece que estén haciendo declarar así a un niño”, aseveró Huaytari a Página Siete.

Finalmente, el diputado Venegas dijo: “Estamos en un país donde prima la democracia y lo que se está cultivando son nuevos liderazgos. Esa pequeñita que discursó con sentimiento no fue presionada y se la vio alegre, y eso es despertar a la gente sobre nuestras realidades”.