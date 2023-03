“El peligro es que con el tiempo esta generación de niños no toleren a quienes piensan diferente, no considerarán la posibilidad de dialogar, porque ya los categorizarán en los términos que dice la niña”, precisó Peralta para quien esta práctica no es nueva y que también lo hicieron otros gobiernos.

Masistas divididos

El diputado masista del ala arcista Israel Huaytari criticó la utilización de niños en actos políticos, mientras que su colega el evista Ramiro Venegas apuntó que así se cultivan “nuevos liderazgos”.

“Primero, los niños asumen responsabilidad desde los 18 años y antes están en una etapa de formación de educación y aplicar un tema político a esa edad no me parece correcto, porque no están situación del conocimiento de las políticas en el Estado, no me parece que estén haciendo declarar así a un niño”, aseveró Huaytari a Página Siete.

Desde el ala evista, el diputado Ramiro Venegas, dijo otra cosa. “Estamos en un país donde prima la democracia y lo que más bien se está cultivando son nuevos nuevos liderazgos y a partir de ello esa pequeñita que discursó con sentimiento, que no fue presionada se la vio alegre y eso es despertar a la gente sobre nuestras realidades”, puntualizó.