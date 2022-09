Denuncian que hay 17 órdenes de aprehensión contra el Comité de Autodefensa de Adepcoca

Desde la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) denunciaron que existen al menos 17 órdenes de aprehensión contra dirigentes del Comité de Autodefensa, instancia creada al interior de esta organización.

Mediante un pronunciamiento, dirigentes aseguraron que tuvieron conocimiento de que el Ministerio Público emitió dichas órdenes de aprehensión, en las que se los denuncia por la supuesta comisión de incendio, tenencia o portación de explosivos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y privación de libertad, entre otros.

El presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, es uno de los que supuestamente cuenta con una orden de aprehensión. Apaza advirtió en un mensaje al expresidente Evo Morales y al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, que “no tiene miedo” a que lo lleven detenido.

“Quiero dar un mensaje al señor Remmy Gonzales, a Evo Morales, no te tengo miedo, no estoy violando normas ni leyes. El lunes te voy a presentar tres directivas de autodefensa, puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes conocerás tres directivas de auto defensa. No vas a poder con los Yungas”, apuntó Apaza en rueda de prensa.