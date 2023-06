Concejalas cochabambinas del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) coincidieron en que existe un acuerdo entre el alcalde Manfred Reyes Villa, que se benefició con la anulación de 12 procesos, y el gobierno del partido azul.

En respuesta, la autoridad municipal negó “esas especulaciones” y dijo que el fallo judicial responde a un veredicto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentó hace más de 10 años.

En conferencia de prensa, las concejalas evistas hablaron de un “clan de la impunidad” y aseguraron que el 1 de junio hubo una reunión entre los ministros Iván Lima, Eduardo Del Castillo, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, con el alcalde Reyes Villa. En dicha reunión habrían hablado del fin de los procesos de Reyes Villa, pero también la concejala Escarlen Terrazas apunta al presidente Luis Arce.

“Estos dos personajes, cabecillas del clan de la impunidad: Manfred Reyes Villa y nuestro hermano presidente Lucho (Luis Arce), se conectan por zoom y le piden al nexo, a este traidor, a este tránsfuga, que apoye a Manfred Reyes Villa para que no pierda la Alcaldía (...) me indica que todos los procesos que va a tener Manfred, en los próximos días van a aparecer anulados, que nosotros vamos a hacer en vano”, aseguró Terrazas.

La funcionaria aseguró que esos datos le pasó su colega Joel Flores.

En esa línea, el líder de Conade, Manuel Morales, dijo que la anulación de los 12 procesos contra Reyes Villa es por “un acuerdo con el Gobierno”, y que responde a una estrategia político electoral, tomando en cuenta el respaldo que tiene Reyes Villa en una región donde también el líder del MAS Evo Morales tiene una fuerte presencia.

Al respecto, Reyes Villa negó rotundamente esas aseveraciones. Aclaró que no hay ningún contubernio o alianza con nadie. “No hay ningún tipo de alianza, ni con el Gobierno ni con los magistrados, que ni siquiera los conozco. Los magistrados han hecho lo que deberían haber hecho, porque de lo contrario les hubiera caído la ley. Yo estoy hablando de la CIDH, que ha sacado la admisibilidad del tema que yo he presentado hace mucho tiempo. Entonces, no es un tema de ayer, o un arte de magia. Es un proceso largo que ha tomado su tiempo, pero ha llegado”.