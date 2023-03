Fabiola Guachalla, diputada de Creemos, rechazó que el senador Morón y Suárez dirijan la Gobernación, y también apuntó al MAS de “desinformar”. Luego agregó que no cree que Camacho “tenga la irresponsabilidad de dejar a funcionarios públicos como el asesor y luego también, en un rol que no le compete, al senador”, la responsabilidad de dirigir la Gobernación.

Aguilera pide respeto

El martes pasado, el vicegobernador intentó visitar por segunda vez a Camacho en Chonchocoro en La Paz, pero no le permitieron. Después apuntó al secretario de Gestión, Efraín Suárez, de haber frustrado su cometido.

Más tarde, Suárez declaró en la sede de Gobierno que el Gobernador sentía “desconfianza” por Aguilera, después de que éste pidiera a la ALD asumir el cargo tras la aprehensión de la autoridad.

Ante ello, Aguilera pidió respeto. “Ahora no tengo confianza, por qué no lo decidimos de una vez (esa posición). Yo Mario Aguilera he sido electo Vicegobernador de Santa Cruz, así que amerita que me guarde algo de respeto el señor (Suárez) y si tiene algo que hablar conmigo que me busque y charlamos”, reclamó el Vicegobernador que el 26 de enero también intentó sin éxito visitar a Camacho en el penal de Chonchocoro.