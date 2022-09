Desmienten en Beni invitación a un senador; CC indaga licencias

La presidenta del Colegio de Comunicadores de Beni, Patricia Caraffa, desmintió ayer que hayan invitado al senador Wálter Justiniano, de Comunidad Ciudadana (CC), el viernes 23, cuando se eligió al Defensor del Pueblo. Una supuesta carta firmada por Caraffa circula y presuntamente fue presentada por Justiniano para pedir licencia. El líder de CC, Carlos Mesa, pidió investigar las 19 licencias de sus asambleístas.

“No hubo esa invitación. Por parte del Colegio no hemos enviado ni verbal ni físicamente ninguna invitación a este senador. Y no es mi firma, debo ratificar que no es mi firma”, explicó Caraffa a Página Siete.

El exdiputado Amilcar Barral denunció ayer que el senador Justiniano “presentó una carta de invitación del Colegio de Comunicadores Sociales del Beni y le otorgaron la licencia. El Colegio de Comunicadores de Beni niega rotundamente que haya enviado alguna invitación, esa invitación es falsa”, precisó el exlegislador.

En tanto, el senador Guillermo Seone, de CC, minimizó ayer la denuncia de Barral a quien apuntó de ser “masista”. “El señor Barral parecería ser del MAS (Movimiento Al Socialismo), en este momento se ha metido a hacer denuncias y denuncias. Todos los senadores hemos pedido que se aclare este tema y que se vaya al Comité de Ética”.

Ante ello, Barral respondió: “Un senador de CC me acusa de parecer masista por denunciar delitos de falsificación; le puedo asegurar que soy más opositor al Gobierno y al MAS, que toda su bancada junta. Una pregunta, si están tan seguros que su colega es inocente, ¿por qué lo mandan a la Comisión de Ética?”, escribió en Twitter.

Este medio llamó ayer al senador Wálter Justiniano para confirmar si evidentemente presentó esa carta como prueba para pedir licencia el viernes 23, pero que fue rechazada por Caraffa. Sin embargo, el legislador nacional no respondió.

CC investigará licencias

Carlos Mesa, líder de CC, informó ayer que instruyó investigar las 19 licencias que pidieron parlamentarios de esa bancada para ausentarse de la sesión legislativa del 23 de septiembre, en la que el MAS eligió a Pedro Callisaya, como nuevo defensor.

“Sostengo mi apoyo a la bancada de Comunidad Ciudadana y creo en la integridad de nuestros parlamentarios; por eso he instruido a la Dirección Nacional de CC que investigue las 19 licencias para la sesión del 23/9. Si se comprueba dolo o mala fe, los responsables serán sancionado drásticamente”, escribió en Twitter el expresidente.

El anuncio de Mesa se produjo luego de que el exdiputado Barral denunció que la licencia pedida por el senador Justiniano es falsificada. Se conoció ayer que la bancada de CC solicitó oficialmente al Senado investigar si esa carta fue falsificada.

Las licencias solicitadas por los opositores fueron criticadas por exparlamentarios, que consideraron que CC y Creemos abrieron la posibilidad de que el MAS cambie el orden del día de la sesión y elija un Defensor aprovechando las ausencias.

En los últimos días, varios asambleístas reconocieron su error al solicitar licencia el viernes pasado. Una de las legisladores, Mayra Zalles, publicó disculpas a través de sus redes sociales y Gustavo Aliaga, diputado de CC, admitió que su bancada cometió un “error” al no controlar las licencias que solicitaron un total de 19 legisladores de su bancada, que, junto a otros 13 permisos de la alianza Creemos viabilizaron los dos tercios para que el oficialismo elija a Callisaya como nuevo Defensor del Pueblo.