Día 33 del paro: en Barrio Lindo grupos violentos atemorizan a peatones y la tensión aumenta en otras zonas

El temor en la zona comenzó este miércoles, donde personas violentas, muchas encapuchadas, con palos y hasta hondas, no permitieron que los comerciantes denominados “mañaneros” instalen sus puestos de venta. Poe eso en la zona no hay comercios abiertos por temor a saqueos.

Si las personas que están por el lugar se atreven a desafiarlos, estos son agredidos, no pueden acercarse ni los trabajadores de la prensa, quienes son amenazados si los graban, tampoco existe la presencia de la Policía, reportó DTV.

“Nosotros no nos podemos acercar porque estamos amenazados, ya la gente está muy intolerante por los 33 días de paro y que a la fecha no hay solución. Nos estábamos trasladando hacia un punto donde nos indicaron que hay un saqueo, pero no pudimos por la gente violenta en el lugar”, se le escucha declarar al reportero.

En las imágenes transmitidas en vivo se observa cómo un grupo de hombres les lanzan piedras con una honda y les advierten a que no graben, lo que hace que retrocedan Por los alrededores se usaron los contenedores de basura para hacer barricadas, poner palos y banderas que cierran las vías.

Este hecho de violencia se registra mientras en La Paz los parlamentarios avanzan en el tratamiento de la ley censal. En Santa Cruz la violencia retornó en cuatro barrios. Ayer se reportaron al menos tres heridos en choques entre bloqueadores que acatan el paro cívico indefinido y grupos antiparo.

Por ejemplo, uno de ellos se registró en el kilómetro 13 de la Doble Vía a La Guardia, donde mototaxistas y bloqueadores protagonizaron enfrentamientos.