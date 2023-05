Tras concluir la audiencia, Morón volvió a mostrar el mensaje que le mandó su hijo y, entre lágrimas, dijo: “Esto es todo lo que vale para mí, mi hijo dice que soy valiente y él solamente tiene que saber que su padre no va a rendirse ante el miedo, ni ante la corrupción, ni ante ratas y el coraje es contagioso, pero no es conmigo, es con todos, somos un río de pie”.

Entre algunas palabras que brindó a la prensa, Morón remarcó la frase “el coraje es contagioso”, y pidió a la población valentía para rechazar los casos de corrupción. Asimismo, se dirigió al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y afirmó que este proceso no lo frenará y exclamó: “Agárrate tongo”.

“Quiero mandarle un mensaje al señor Jhonny Fernández: yo no estoy tocando corrupción por encima, estoy tocando corrupción de fondo, corrupción estructural, los temas que están arruinando o dejando mal el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnieto (...). Con esto no me están frenando, el caso de Tundy se los voy a contar muy bien contado a los cruceños, porque es a los cruceños que se les está robando la plata y el futuro, así que agárrate tongo”, declaró.