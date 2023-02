$!Diputada de Arce pide al Tribunal declarar inconstitucional “el liderazgo nato” de Evo en el MAS

La jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santa Cruz, Deisy Choque, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad y medida cautelar en contra del estatuto del MAS. En el recurso pide al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarar inconstitucional el blindaje a líder masista, Evo Morales.

El recurso presentado por Choque ante el Tribunal pide declarar inconstitucionales varios artículos del estatuto del MAS, entre ellos el 6, inciso 15, que titula “liderazgo nato” y que dice: La militancia del MAS–IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”.

“Es decir que, en otras palabras, la militancia no tiene otro camino que reconocer a Evo Morales como su líder absoluto e indiscutible, sin poder realizar observaciones o cuestionamientos a la persona que encabeza y dirige al MAS-IPSP, lo que va en perjuicio y detrimento de otros militantes del MAS-IPSP que quisieran encabezar y dirigir a su partido y tener la oportunidad de ejercer sus derechos políticos legítimamente; empero, no lo podrían hacer porque existe un ‘líder nato’, que no permite ejercer esos derechos políticos”, detalla parte del memorial, presentado el 11 de enero, y al cual accedió Página Siete Digital.