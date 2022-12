“Obviamente hay aquí una clara persecución política, no nos olvidemos que hace más de una semana el Presidente estuvo en Cuba, esperemos que no se haya venido con una lista negra de Cuba para perseguir a ciudadanos cubanos disidentes del régimen cubano”, dijo.

Salazar sostuvo que ni el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ni la Dirección de Migración supieron explicar la causal específica para que expulsen a este extranjero, simplemente se le mostró una carpeta con capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Magdiel Castro.

La legisladora indicó que hasta este miércoles Magdiel Castro debía apelar la decisión de Migración, sin embargo, aún no se conoce si lo hizo o no. Sin embargo, aclaró que realizarán las peticiones de informe escrito y oral correspondientes y el seguimiento sobre este caso, toda vez que no es justo que se vulneren así los derechos de un ciudadano extranjero.

“No puede ser que se abuse de esta manera y se atropelle los derechos de las personas, a este ciudadano la CPE le confiere los mismos derechos y deberes que a los ciudadanos bolivianos y la Ley de Migración es clara y el ministro (Del Castillo) no ha sabido justificar cuál es la injerencia política o la alteración del orden del Estado que ha causado”, dijo.