Diputada de CC denuncia que fue agredida y gasificada por policías en un punto de bloqueo en Beni

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Aleiza Rodríguez, denunció que fue agredida por efectivos policiales, mientras se encontraba en su punto de bloqueo en el departamento del Beni. La legisladora de oposición manifestó que “su convicción es firme” y que permanecerá en su punto a pesar de las agresiones.

“(Mi convicción es) firme. Me han arañado, me han pisado, me han echado gas en la cara (...). Esta es una protesta totalmente pacífica”, dijo la diputada a los medios de comunicación.

En comunicación con Página Siete Digital, la parlamentaria de oposición contó que instaló su punto de bloqueo junto a otros jóvenes, y en un determinado momento observó la presencia policial.

“Comenzaron a acercarse más, en cantidades, y vinieron a sacar absolutamente todo lo que había, las sillas, nuestro toldo, empezaron a tumbar a nuestros jóvenes diciéndoles que salgan. Soltaron nuestras pitas, nuestras cuerdas, no nos hablaron de buena manera, directamente vinieron de forma violenta y nos amenazaron que si no nos movíamos iban a llevarse presos a los jóvenes”, relató la legisladora a este medio.